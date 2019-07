Weimar Haus der Weimarer Republik nimmt Form an

Im zukünftigen "Haus der Weimarer Republik" am Theaterplatz beginnt der Einbau einer multimedialen Dauerausstellung. Die Ausstellung nimmt die Besucher mit auf eine Zeitreise durch erste deutsche Demokratie. Diese beginnt mit einem Kurzfilm zur Situation 1918/19. Entlang eines Zeitstrahls veranschaulichen historische Fotos und Dokumente den Weg der Weimarer Republik von 1919 bis zu ihrem Ende 1933. Die Begleittexte sind einfach und kurz.

Am zukünftigen "Haus der Weimarer Republik" wird derzeit noch fleißig gearbeitet. Bildrechte: MDR/Maria Socolowsky

Auch Besucher ohne Vorkenntnisse sollen die Geschichte der ersten deutschen Demokratie verstehen, so Kurator Andreas Feddersen. In der Ausstellung stehen insgesamt zwölf Hörstationen, Filme und eine Fülle von Dokumenten bereit zum anschauen und anhören. Der Verein Weimarer Republik nutzt für den gesamten Innenausbau mit Ausstellung, Café und Besucherzentrum rund 650.000 Euro aus Bundesmitteln, sagte Geschäftsführer Stefan Zenker. Im nächsten Jahr soll der Altbau durch einen modernen Neubau mit Räumen für Sonderausstellungen und Bildungsangebote ergänzt werden.

Der Verein Weimarer Republik hatte das sanierte Gebäude am 30. Juni 2019 zur Nutzung von der Stadt Weimar übernommen. Zum 100. Jahrestag der Verabschiedung der Weimarer Reichsverfassung am 31. Juli soll das Haus als zentraler Erinnerungsort an die erste deutsche Demokratie eröffnet werden.