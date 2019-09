Annette Rommel Bildrechte: Kassenärztliche Vereinigung Thüringen

Auffällig: Deutlich mehr Ärzte lassen sich anstellen, kooperieren mit Kollegen in Gemeinschaftspraxen oder gehen in die "boomenden" Medizinischen Versorgungszentren (MVZ). Von den 1.250 angestellten Ärzten arbeiten über 900 in den MVZs - über 200 mehr als im vergangenen Jahr. 40 neue Versorgungszentren sind in dem Zeitraum entstanden. Vor allem unter der Trägerschaft von Kliniken, die so an der ambulanten Versorgung teilhaben wollen. Ein weiterer Grund: Die MVZs sind besonders bei jungen Ärzten beliebt, die sich nach dem Studium erstmal von erfahrenen Kollegen einstellen lassen und nicht gleich das Risiko einer eigenen Praxis eingehen.