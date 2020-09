Die Wiener Feinbäckerei Heberer schließt ihren Produktionsstandort in Weimar. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, sind davon 74 Arbeitsplätze betroffen. Voraussichtlich soll die Produktion Ende Februar 2021 eingestellt werden.

An den Filialen und dem Vertrieb wolle das Unternehmen weiter festhalten, teilte ein Sprecher mit. Die restlichen 75 Arbeitsplätze in der Verwaltung und den Eigenfilialen in Thüringen sollen nahezu komplett erhalten bleiben.

Wie das Unternehmen weiter mitteilte, hat der Produktionsstandort Weimar seit mehreren Jahren finanzielle Probleme. Die Auswirkungen der Corona-Krise hätten den Standort wirtschaftlich stark getroffen. Den Angaben nach mussten Filialen vorübergehend schließen. Außerdem brachen Großbetriebe und Kunden aus dem Gastronomie- und Hotelbereich weg. Laut Unternehmen hatte Heberer trotz mehrfacher Versuche keine staatlichen Hilfen erhalten. Auch die Muttergesellschaft mit Sitz in Mühlheim am Main habe die Verluste nicht ausgleichen können.

Die Wiener Feinbäckerei Heberer wurde 1891 in Offenbach am Main gegründet und wird heute von den Gebrüdern Georg IV. und Alexander Heberer als Geschäftsführende Gesellschafter - mittlerweile unterstützt von der fünften Familiengeneration Georg V. und Sandra Heberer - gemeinsam geführt.

Die Firma hat eine lange Geschichte. Bildrechte: Colourbox.de

Das Geschäftsmodell der Wiener Feinbäckerei Heberer besteht aus den eigenen Filialen, betrieben mit Kommissionären, dem Franchise-Geschäft an Verkehrsknotenpunkten sowie dem Großkundengeschäft mit Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und der Belieferung anderer Bäcker. Mit rund 220 Filialen in Deutschland gehört Heberer nach eigenen Angaben zu den Marktführern der Branche. Produziert wurde bisher an drei Standorten: Mühlheim am Main, Weimar und Zeesen bei Berlin.