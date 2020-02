Die Stadt Weimar gibt ihren Hotspots in der Verwaltung künftig alternative Namen. Der Begriff "Hotspot" habe offensichtlich zu Verwirrung geführt, heißt es in einer Reaktion auf einen MDR THÜRINGEN Online-Artikel .

Es seien falsche Erwartungen geweckt worden. Man habe die Bürger im Glauben gelassen, die W-LAN Verbindungen beispielsweise vor dem Bürgerbüro seien öffentlich. Dem sei aber nicht so. Die Hotspot-Zugänge dienten allein den Mitarbeitern, bestimmten Gästen und Vertretern der Presse.

Öffentliche Hotspots seien jedoch geplant. Sobald der Haushalt 2020 genehmigt sei, könne investiert werden. Ziel sei es, noch in diesem Jahr für Jeden zugängliche Internetzugänge im Bürgerbüro und am Rathaus am Herderplatz zu schaffen, teilte die Stadt mit.