Die Öffentlichkeit sucht Issmer freilich schon seit Längerem. Er betreibt die Internet-Seite "Patrioten für Deutschland". Unter diesem Label finden auch immer wieder Kundgebungen statt, so wie mehrmals im vergangenen Jahr in Weimar.

Sebastian D. am 3. Mai 2019 in Weimar Bildrechte: MDR/Mobit Thüringen

Die Teilnahme von Michael Stürzenberger in Weimar hingegen bestätigt Issmer. Der bayrische Verfassungsschutz stuft den ehemaligen Bundesvorsitzenden der rechtspopulistischen und inzwischen aufgelösten Kleinpartei "Die Freiheit" als "die zentrale Figur der verfassungsschutzrelevanten islamfeindlichen Szene in Bayern" ein. Bei "Patrioten für Deutschland“- Demonstrationen hält der gelernte Journalist und ehemalige Pressesprecher der Münchner CSU Reden und streamt von den Veranstaltungen live ins Internet.

Wie soll das Radio-Programm klingen, das Hartmut Issmer in Weimar und Hessen produzieren und in ganz Thüringen ausstrahlen möchte? Dazu teilte der Ingenieur auf Anfrage von MDR THÜRINGEN mit, derzeit werden die "Playlisten für ein kommerzielles Musikprogramm von Schlager bis Rock'n'Roll" zusammengestellt. Bei den Vorbereitungen gehe es zudem um die Akquise von Werbekunden.

Die Frage, ob sein gesellschaftspolitisches Engagement in seinem geplanten Radio-Programm eine inhaltliche Rolle spielen werde, verneinte der Ingenieur. In erster Linie wolle er mit dem neuen Sender "Geld verdienen". Gefragt nach zukünftigen Wortbeiträgen im Programm teilte der Ingenieur zudem mit, dass er mit der Planung journalistischer Inhalte "noch nicht sehr weit gekommen" sei. Möglicherweise werde er diese "einkaufen". Gleichzeitig kündigte Issmer an, seine Berichterstattung werde "neutral" und "parteiunabhängig" sein.

Über DAB+ sind in Thüringen bisher die öffentlich-rechtlichen Programme des MDR sowie die nationalen Programme des Deutschlandfunks und einiger privater bundesweiter Anbieter zu empfangen. In diesem Jahr soll nach Angaben der TLM der Aufbau eines Netzes für landesweite private Programme zunächst in Mittelthüringen abgeschlossen werden. Der komplette Freistaat soll dann in fünf bis sechs Jahren mit privaten DAB+-Angeboten versorgt sein. Wenn dies geschehen ist, können die neuen Programmmacher, die sich derzeit um Sendelizenzen bemühen, potenziell alle zwei Millionen Thüringer erreichen - vorausgesetzt diese verfügen über ein DAB+-Empfangsgerät.