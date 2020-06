Das und andere Aussagen riefen Kopfschütteln hervor, auch unter den Zuschauern der öffentlichen Sitzung. Max Reschke von den Bündisgrünen war ebenfalls empört. "Ich bin sprachlos!", so Reschke in seiner Gegenrede. Ein gewähltes Gremium aus Einzelnen - so sei es nun einmal in einer repräsentativen Demokratie. Dennoch: am Ende wurde der Antrag von der Tagesordnung genommen. Auch CDU und AfD konnten sich nicht für ein Kinder- und Jugendparlament erwärmen.

Das Kreistagsmitglied Max Reschke von den Grünen. Bildrechte: MDR/Florian Leue