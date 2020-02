Rollstuhlfechten Kann Julius Haupt sich für Olympia qualifizieren?

Inzwischen war Julius Haupt mit Florett und Säbel auf fast jedem Kontinent. Er sammelt Titel wie andere Leute Briefmarken. Thüringer Meister, Weltmeister, mehrfacher Deutscher Meister.

Und jetzt fährt er vielleicht sogar zu den Paralympics nach Tokio. Die Qualifikation dafür erfolgt über eine Rangliste. Allerdings muss Julius erst noch einige wichtige Wettkämpfe hinter sich bringen: den Weltcup in Ungarn, die U23-Weltmeisterschaft in Thailand und die Deutsche Meisterschaft in Böblingen im März.

Mehr als zehn Stunden trainiert er jede Woche, vor den Wettkämpfen noch mehr. Und als wäre das alles nicht schon genug, steckt Julius auch noch mitten im Abi: "Das ist schon ganz schön anstrengend, aber meine Schwester hilft mir und auch die Schule unterstützt mich sehr.“

Trotzdem hatte die Familie überlegt, die Schule für ein Jahr zu unterbrechen und sich auf den Sport zu konzentrieren. Am Ende haben sie sich dagegen entschieden.

Mit Sport verdient man in Deutschland kein Geld, nicht mal als Olympiasieger. Holger Haupt Vater

Und so kämpft Julius Haupt sich mit der gleichen Energie durch den Schulstoff wie durchs Training. Er will nach dem Abi Wirtschaft studieren oder BWL. Aber auf jeden Fall in Thüringen. In Erfurt oder Jena. "Aber es ist schon extrem anstrengend. Morgens Schule, dann nach Hause, zum Training, dann wieder Hausaufgaben und versäumten Stoff nachholen und morgens wieder früh raus wegen der Schule“, sagt er. Zum Glück unterstützt ihn die ganze Familie und auch seine Freundin hat viel Verständnis.

Und der Lohn für die Mühe sind natürlich die Erfolge. Julius Haupt: "Wenn ich fechte, bin ich wie in einem Tunnel. Da vergisst du alles um dich rum. Bei der WM in Warschau habe ich erst realisiert, dass ich Weltmeister bin, als ich meinen Vater angeschaut habe.“

Dabei ist es nicht selbstverständlich, dass sein Vater bei den Wettkämpfen dabei ist. Denn der muss alles selber zahlen – Anreise, Übernachtung, sogar Eintrittskarten für die Halle. Sein Trainer übrigens auch. Denn international ist der Bundestrainer für Julius zuständig. Der sagt dazu: "Für mich ist es trotzdem wichtig, dass Alexander dabei ist, selbst wenn er nur auf der Tribüne sitzt.“

Wenn Julius Haupt im Sommer nach Tokio fährt, hat diese Karriere die Familie fast 100.000 Euro und jede Menge Zeit gekostet. Holger Haupt: "Aber das ist es auf alle Fälle wert. Als Julius 2018 zum ersten Mal Weltmeister wurde – man hört die Nationalhymne, die Fahnen gehen hoch und da vorne steht dein Sohn! Das ist unbeschreiblich.“

Und so wird er auch mit seinem Sohn nach Tokio fahren im Sommer. Falls Julius Haupt sich für Olympia qualifiziert.

Definition Hemiparese Hemiparese ist die medizinische Bezeichnung für eine bestimmte Art von Lähmung. Es handelt sich dabei um eine leichte oder unvollständige Lähmung einer einzelnen Muskelgruppe in Armen oder Beinen bzw. einer ganzen Extremität auf nur einer Körperhälfte. Eine Hemiparese ist also eine teilweise Lähmung. Sie betrifft entweder die rechte oder linke Körperseite. Allerdings gilt sie nicht als eigenständige Krankheit, sondern als Begleiterscheinung oder als Symptom einer anderen Erkrankung. Hemiparesen entstehen meist aufgrund von Schädigungen im Gehirn. Dessen Nervengewebe ist beschädigt oder zerstört. Betroffen haben in der Folge meist Schwierigkeiten beim Laufen. Auch die Bewegung anderer Extremitäten kann stark eingeschränkt sein.

Die Paralympics

Die Paralympischen Spiele, auch Paralympics genannt, sind das Pendant zu den Olympischen Spielen für Menschen mit Behinderung. Die ersten Wettkämpfe fanden 1948 in Stoke Mandeville statt. Sie gehen auf den Neurologen Sir Ludwig Guttmann zurück, der Sport als Rehabilitationsmaßnahme für Verletze aus dem Zweiten Weltkrieg erfolgreich einsetzte.

Seit 1960 werden die Wettkämpfe regelmäßig ausgetragen und seit 1992 sind die Paralympischen Spiele organisatorisch mit den Olympischen Sommerspielen verbunden. Sie finden jeweils drei Wochen nach den Olympischen Spielen am gleichen Ort statt. Die ersten Winterspiele wurden 1976 in Schweden ausgetragen.

Die 25. Paralympischen Sommerspiele finden vom 25. August bis zum 6. September in Tokio statt. Rund 4400 Athletinnen und Athleten mit Behinderung aus etwa 160 Nationen werden in 22 Sportarten am Start sein und in 540 Medaillenentscheidungen um Edelmetall kämpfen. Diese Zahlen unterstreichen die Bedeutung, die die Paralympics inzwischen erlangt haben.

Der Fachbereich Rollstuhlfechten

Der Fachbereich Rollstuhlfechten vertritt die Interessen der Rollstuhlfechter in Deutschland. Er ist ein Fachbereich innerhalb des Deutschen Rollstuhl-Sportverbandes (DRS e.V.), der wiederum als Fachverband im Deutschen Behinderten-Sportverband (DBS e.V.) organisiert ist.

Geleitet wird der Fachbereich von einem Vorstand, bestehend aus 1. Vorsitzendem, 2. Vorsitzendem und Kassenwart. Er ist u.a. verantwortlich für die Durchführung von Leistungs- und Sichtungsmaßnahmen, die Präsentation und Verbreitung des Rollstuhlfechtens. In Abstimmung mit dem Cheftrainer und der Verbandsärztin erstellt der Vorstand einen Nominierungsvorschlag der Sportler und Betreuer für das jeweilige Großereignis des Jahres, an Hand dessen der DBS die Nominierung vornimmt.

Um an Rollstuhlfechtturnieren, die von DBS, DRS oder dem Fachbereich organisiert werden, teilnehmen zu können, ist die Mitgliedschaft im DRS bzw. in einem DBS- oder DRS-Verein notwendig.

Der Thüringer Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband e.V. (TBRSV e.V.)ist der Zusammenschluss aller Behinderten- und Rehabilitationssportvereine sowie -abteilungen zu einem starken Dachverband, der die Interessen aller Mitgliedsvereine gegenüber Parlament, Regierung, Medien, Kostenträgern der Kranken-, Unfall- und Rentenversicherung, Förderern und Sponsoren sowie weiteren Partnern vertritt.

Hauptanliegen des Fachverbandes ist es, behinderten, chronisch-kranken, leistungsgeminderten und älteren Menschen Möglichkeiten einer regelmäßigen sportlichen Betätigung mit medizinischer Überwachung im Rahmen eines vor Ort befindlichen Sportvereins zu bieten. Sport im Sinne von Bewegung und Spiel kann helfen, mit einer Behinderung bzw. Erkrankung besser umzugehen, sie akzeptieren zu lernen und somit das psycho-soziale Wohlbefinden zu verbessern.