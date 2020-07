Weimar Studentenpartys lösen keine Corona-Welle aus

In Thüringen ist die Zahl der Corona-Fälle am Freitag um vier auf 3.327 gestiegen. Bei 68 positiv Getesteten ist das Virus noch aktiv. Das sind drei weniger als am Donnerstag und 45 weniger als vor zwei Wochen. Die Zahl der wieder Genesenen stieg um sieben auf 3.072. 187 mit dem Virus infizierte Thüringer waren gestoben. Aktuell sind sechs Kreise ohne aktive Corona-Fälle.