Fast kann man die Farbe noch riechen, so neu sind die Räume des Weimarer Kinderbüros. Es liegt mitten in der Stadt im Kulturzentrum "Mon Ami" am Goetheplatz. Hausherrin Sina Solaß begrüßt mich ausgesprochen fröhlich. Vielleicht liegt das daran, dass sie viel mit Kindern arbeitet. Oder sie ist einfach so. Seit 2011 ist sie die Kinderbeauftragte der Stadt Weimar und leitet in dieser Funktion das Kinderbüro.

Kämpferin für Kinderrechte

Sina Solaß war auch mal Kind und das ziemlich gern. Aufgewachsen ist sie auf einem kleinen Dorf in der Nähe von Eisenach. Als Teenager entdeckte sie ihre Leidenschaft für das Theater. Die Berufswahl war dann auch schnell getroffen. Nach dem Studium arbeitete sie fast 10 Jahre als Theaterpädagogin an verschiedenen Theatern. 2006 verschlug es sie nach Weimar. Als sie das erste mal zu Besuch im Kinderbüro war, wurde klar, das ist genau das, was sie machen will: die Interessen von Kindern und Jugendlichen in der Stadt vertreten.

Vorreiter in Ostdeutschland

Steffi Engelsädter hat das Kinderbüro in Weimar gegründet. Die Pyramide aus Kinderbildern war ein Projekt zum Kulutrstadtjahr "Weimar 99". Bildrechte: MDR / Grit Hasselmann Das Kinderbüro mit der Kinderbeauftragten der Stadt Weimar wurde am 1. August 1991 als erste Institution dieser Art in den neuen Bundesländern eröffnet. Gegründet wurde es damals von Steffi Engelstädter. Die ist noch heute in Weimar bekannt wie ein bunter Hund und sie hat es den Stadträten und Bürgermeistern nie leicht gemacht. Ganz schön große Fußstapfen, die da auf Sina Solaß gewartet haben: "Wir haben hier ja auch einiges umgestellt und Richtung Jugend erweitert. Ich hatte eigentlich nicht das Gefühl, an Steffi Engelstädter gemessen zu werden." Eher hat sie von deren Erfahrungen profitiert.

Riesiger Aufgabenbereich