Die Klassik Stiftung macht 2018 aus der Platznot eine Tugend. Sie zeigt ihre Schätze in großer Zahl außerhalb Weimars. Wertvolle Gemälde, prachtvolle alte Bücher und Handschriften zu Goethes "Faust" in der Kunsthalle München. Die Schau "Du bist Faust" haben Kuratoren der Klassik Stiftung gemeinsam mit Münchner Kollegen gestaltet. Goethe-Zeichnungenwerden in Frankreich gezeigt, Exponate des Bauhauses in elf Thüringer Orten. In Weimar gibt es im Schillermuseum "Das Bauhaus in Bildern" - eine Fotoausstellung zum Leben und Schaffen am Bauhaus in Dessau und Weimar, im Stadtschloss vom 4. Mai bis 1. Juli eine Schau zum 200. Geburtstag des Weimarer Regenten Carl Alexander.