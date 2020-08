Schauspieler Benny Claessens im Stück "Paul oder Im Frühling ging die Erde unter" auf der Bühne in der Alten Feuerwache beim Kunstfest Weimar.

Schauspieler Benny Claessens im Stück "Paul oder Im Frühling ging die Erde unter" auf der Bühne in der Alten Feuerwache beim Kunstfest Weimar. Bildrechte: dpa

Im zweiten Anlauf ist das Kunstfest Weimar 2020 eröffnet worden. Am Donnerstagabend wurde zunächst das Theaterstück "Paul oder im Frühling ging die Erde unter" aus der Feder der gebürtigen Weimarerin Sibylle Berg uraufgeführt.

Später ging das ursprüngliche Premierenstück "Five Deleted Messages" über die Bühne, das bereits am Vortag aufgeführt werden sollte. Die Vorstellung im Hof der Alten Feuerwache in Weimar hatte wegen des Sturmtiefs "Kirsten" abgesagt werden müssen.