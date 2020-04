Es ist ein Gedenken in Stille. Banner am Weimarer Marktplatz zeigen Gesichter der Häftlinge - und Artikel 1 des Grundgesetzes: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Auch Flaggen hängen unter anderem am historischen Rathaus. Eine Mahnung: So etwas wie Buchenwald und Mittelbau-Dora, so etwas darf nie wieder passieren. Und genau das haben unter anderem die Stiftung der Gedenkstätten, die Staatskanzlei und Überlebende formuliert. In einer "Thüringer Erklärung", die erstmals am Sonnabend im Internet veröffentlicht werden soll - und die jeder unterzeichnen kann.