Buchenwald Kritik an Führungsstil von Gedenkstätten-Leiter - Knigge wehrt sich

Von einem "Klima der Angst" ist die Rede, von Besprechungen "im Stile stalinistischer Militärtribunale". Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" transportiert schwere Vorwürfe gegen Volkhard Knigge, den langjährigen Leiter der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora. Die harsche Kritik von Mitarbeitern an ihrem Chef soll während einer Organisationberatung zur Sprache gekommen sein, schreibt der Spiegel. Mit 30 von 50 Angestellten seien Einzelgespräche geführt worden, um interne Arbeitsprozesse zu verbessern. In der Präsentation der Ergebnisse - vorgestellt bereits im Dezember 2016 - hätten Kollegen ihrem Chef "Gutsbesitzermentalität" und eine Regentschaft mit "Kontrolle und Angst" vorgeworfen. Eine Angestellte führe seit Monaten ein Mobbing-Tagebuch.

Nach der Veröffentlichung im Spiegel wehrt sich Knigge mit einer persönlichen Erklärung gegen die Vorwürfe. Er nannte sie völlig haltlos, in seiner Zeit als Direktor habe ihm noch niemand Mobbing vorgeworfen. Der Bericht des Nachrichtenmagazins sei eine Medienkampagne und beruhe "in großen Teilen auf reiner Kolportage", verschleiere Quellen und verzerre deren Stellungnahmen tendenziös. "Ich fühle mich meinem engagierten, hochmotivierten Team eng verbunden und werde es in jeder Hinsicht weiter unterstützen."

Unterstützung erhält Knigge von Unternehmensberater Dieter Haselbach, der die Strukturen der Gedenkstätte unter die Lupe genommen und die Mitarbeitergespräche geführt hatte. In einer Stellungnahme schreibt er, dass die vom Spiegel zitierten Äußerungen von Mitarbeitern "keineswegs Ergebnisse der Organisationsuntersuchung" gewesen seien und nicht dem Zustand der Stiftung entsprächen. Gleichzeitig habe er bei den Angestellten eine "extrem hohe Motivation und Identifikation mit ihrer Arbeit" festgestellt, so Haselbach. Auch der Historiker Norbert Frei steht an der Seite des Gedenkstättenleiters: "Das Führungsverhalten von Herrn Knigge war zu keinem Zeitpunkt ein Thema", teilte der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Kuratoriums und Teilnehmer der Stiftungsratssitzungen, dem Spiegel in einer E-Mail mit.