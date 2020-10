Weimar Wieder Bildtafel von KZ-Überlebenden beschädigt

Hauptinhalt

In Weimar ist die Freiluftausstellung mit Fotos von ehemaligen KZ-Häftlingen erneut beschädigt worden. Nach Angaben der Organisatoren ist der Schaden an einer Porträttafel so groß, dass diese ersetzt werden muss. Strafanzeige sei erstattet worden. Bereits in der Vergangenheit hatte es mehrere Vorfälle gegeben, bei denen die Ausstellung beschädigt wurde.