Schule und Corona: Lehrer haben derzeit drei Jobs

Martin König wollte schon in der Grundschule Lehrer werden. Er hat in Jena studiert und ist 2018 mit seiner Ausbildung fertig geworden. In sechs Klassen unterrichtet er am Humboldt-Gymnasium in Weimar Mathematik. Bis zur Corona-Pandemie. "Wie hatten, als die Schulschließungen kamen, niemals damit gerechnet, dass das so lange dauern würde" erzählt er. "Deshalb hatten wir zunächst auf der Homepage der Schule Wiederholungsaufgaben zusammengestellt."