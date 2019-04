Mit einem großen Festwochenende am 6. und 7. April 2019 feiert Weimar die Eröffnung des neuen Bauhaus-Museums. Für die Besucher heißt das: freier Eintritt ins Bauhaus-Museum und ins Neue Museum, Konzerte, Lesungen, Filmtheater, elektronische Musik, DJs und vieles mehr. Das Quartier wird mit Licht und Klang zum ersten Mal erlebbar. In den Museen und unter freiem Himmel soll gefeiert, gelernt, gearbeitet und diskutiert werden. Und zwar am Freitag von 21 Uhr bis Mitternacht, am Samstag von 10 bis 24 Uhr und am Sonntag von 10 bis 21 Uhr.