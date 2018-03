Lewins Mutter Katja ist Rechtsanwältin in Weimar. Sie hat sich bereit erklärt, mit uns über seine Krankheit zu sprechen und darüber, was eine solche Diagnose für die Familie bedeutet.

Das Wichtigste zuerst: Wie geht es Lewin?

Naja, er ist inzwischen anderthalb Jahre alt, ist lustig, mobil, müsste eigentlich in den Kindergarten. Stattdessen geht er regelmäßig ins Krankenhaus. Nach Ostern wird er seine vorerst letzte Chemo hinter sich bringen. Momentan sind seine Werte sehr gut. Wir müssen jetzt entscheiden, ob er eine Stammzellen-Transplantation bekommen soll oder nicht.

Gibt es da noch andere Optionen?

Bis vor kurzem war das die einzige Heilungschance. Aber es ist eben auch riskant. Er kann bei der Transplantation selbst versterben, die Spende kann abgestoßen werden und selbst, wenn alles gut läuft, liegt die Überlebenschance nur bei 50 Prozent. Wir probieren derzeit ein Medikament aus, bei dem im Grunde niemand weiß, wie und ob es wirkt. Lewin wäre in Deutschland der erste JMML-Patient, der es ohne Transplantation versucht.

Wie kann man eine solche Entscheidung als Mutter oder Vater treffen?

Das ist schrecklich. Man muss sich mal die Situation vorstellen. Du kriegst die Diagnose und dir wird gesagt, es muss unbedingt eine Transplantation stattfinden und damit musst du erstmal klarkommen. Es ist wie ein Blick in die Glaskugel. Unsere Ärztin sagt, so ein fittes Kind würde sie ungern transplantieren. Wir haben uns mit dem neuen Medikament schon sehr schwer getan. Jetzt sind wir froh, dass es ihm gut geht und müssen trotzdem über die Transplantation nachdenken. Entscheiden, ob wir unser Kind in diese Hölle geben sollen oder lieber warten und hoffen.

Fühlen Sie sich damit allein gelassen?

Das ist schwierig. Wir werden schon gut betreut. Diese Hilfsbereitschaft damals war super. Lewins Krankheit ist halt auch sehr selten. Da gibt es kaum Erkenntnisse. Ich versuche, übers Internet mit Eltern weltweit zu kommunizieren. Aber wenn dein Kind so schwer krank ist, fehlt dir oft auch die Kraft, dich mit all dem auseinanderzusetzen. Und dann muss ja auch noch jemand Geld verdienen und Miete zahlen. Alle vier Wochen sind wir dann für eine Woche in der Klinik zur Chemo. Du hast eigentlich nie die Freiheit im Kopf, mal in Ruhe alles zu verarbeiten. Wie soll man da entscheiden?

Was macht das mit Ihnen?

Ich hab mich sehr zurückgezogen, denn immer, wenn ich rausgehe, werde ich angesprochen. Und man erwartet Optimismus von mir. Keiner will hören, dass ich Angst habe, dass ich traurig bin oder völlig fertig. Du sollst eben einfach wieder funktionieren. Und natürlich ist die Sorge um Lewin immer in meinem Hinterkopf. Aber du willst das eben auch mal verdrängen. Man kann nicht immer nur an das denken, was kommen könnte. Du musst den Moment leben, der vielleicht gerade gut ist. Sonst macht man sich ja völlig kaputt. Letztes Jahr um diese Zeit haben wir Pläne gemacht, ein normales Leben gelebt. Hatten keine Ahnung, was da auf uns zukommt. Und jetzt? Ist alles anders.

Wie geht es jetzt weiter?

Nach der letzten Chemo werden die Werte regelmäßig überprüft und wenn sie schlechter werden, müssen wir uns entscheiden. Dann wird ein passender Spender gesucht. Zuerst wird natürlich in der Familie geguckt, dann in verschiedenen Datenbanken. Schlimm wird es, wenn ein passender Spender gefunden wird und der springt dann ab. Deshalb soll man sich vor dem Typisieren schon klarmachen, welche Hoffnungen man da weckt. Als Betroffener kriegst du nämlich die Mitteilung, dass es Spender gibt, die sind dann aber noch gar nicht abgefragt. Ich finde, das geht gar nicht. Aber daran will ich jetzt eigentlich noch nicht denken. Lass uns erstmal die letzte Chemo hinter uns bringen.