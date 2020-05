Nachgefragt Alleinerziehende nach zehn Wochen Corona

Maria, was hat Corona inzwischen mit eurem Leben gemacht?

Der Alltag von mir und meinen beiden Kindern war schon immer sehr vollgepackt. Neben Arbeit, Schule, Familie und Haushalt sind wir immer gern viel unterwegs, draußen in der Natur, machen Ausflüge und genießen Feste und Veranstaltungen in Weimar und der Umgebung. Das fehlt uns natürlich.

Wie verkraften das die Kinder?

Mein großes Kind ist noch selbständiger und erwachsener geworden, als sie es sowieso schon war –obwohl wir so zusammengerückt sind, obwohl ich mir besonders viel Zeit für sie nehme.

Sie ist eine noch erstaunlichere, eigenständigere Persönlichkeit geworden. Mit Fragen, mit Meinungen, mit neuen Sichtweisen. Zusätzlich zum Geburtstag ist nun auch die Jugendweihe ausgefallen. Meine Große nimmt es gelassen: besser so, als krank zu werden. Der Mikrokosmos Schule, in dem sie sich sonst bewegt, ist nun seit 11 Wochen unerreichbar. Sie lernt meist selbständig: wenn der Koller doch kommt, dann bittet sie mich, bei ihr zu sitzen und wir rechnen miteinander lachend um die Wette Kreisumfänge und Trapezoberflächen aus und vergleichen zum Schluss.

Hat sich ihre Haltung zum Unterricht verändert in der Zeit?

Sie sieht sich Dokumentationen an, Videos mit Anleitungen auf Youtube, sie recherchiert die Aufgaben, die per Email und in der Cloud ankommen, gerne auf vielen Kanälen. Und stellt gleichzeitig das früher noch allgemeingültige "Ihr werdet nicht immer einen Taschenrechner dabeihaben!" in Frage. Grundsätzlich passt das so nicht mehr – man hat ja sogar einen Weltatlas, ein Lexikon, Wörterbücher in der Tasche, alles ist so schnell und einfach aufzurufen. Mal sehen, was das für die Schule nach Corona bedeutet.

Und wie ist das bei ihrem kleinen Bruder?

Er ist ja von Beginn an in der Notbetreuung, hat da zwischendurch sehr viel mehr Probleme mit dem Erledigen der Schulaufgaben gehabt. Die Erzieher dort waren "nicht für die Hausaufgabenbetreuung zuständig" – Motivation und Disziplin, sich alleine mit Schulzeug rumzuschlagen, während die anderen spielen durften, fehlte. Wenn ich ihn dann abgeholt habe, war nicht mehr viel Zeit und Energie übrig, um noch konzentriert Mathe und Deutsch zu erledigen. So blieb nur das Wochenende. Statt die stressige Woche zu verdauen hieß das, 4 - 5 Stunden Rechnen und Schreiben. Die Situation wurde aber sofort besser, nachdem ich der Direktorin der Schule unsere Situation beschrieben habe.

Das heißt konkret?

Was macht einem da besonders Angst?

Was ist, wenn ich krank werde? Was passiert, wenn wir in Quarantäne müssen? Und noch viel schlimmer: was passiert mit meinen Kindern, sollte ich ins Krankenhaus müssen? Ich wurde bis heute nie getestet, auch nicht auf Antikörper - neugierig wäre ich schon. Das große Kind hat Angst vor den Kawasaki-Syndrom-ähnlichen Symptomen, die bei Kindern auftreten können.

Symptome erinnern an Kawasaki-Syndrom Seit Ende April sorgen immer wieder Berichte über schwere Entzündungen bei Kindern, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, für Ängste. Denn die Symptome zeigten Ähnlichkeiten mit denen des Kawasaki-Syndroms, also einer schweren Entzündungsreaktion. Ob das Coronavirus jedoch tatsächlich in einem Zusammenhang mit dem Kawasaki-Syndrom steht, ist noch unklar.

Was hilft gegen diese Sorgen?

Mit einer Sorge- und einer Bankvollmacht für die beste Freundin, die hoffentlich ausreichen, ein paar Tage zu überbrücken, konnte ich wieder besser schlafen. Und wir haben uns schon ganz früh entschieden, wem wir im Bezug auf diese Situation vertrauen, schon lange vor all den Verschwörungstheorien, damit sind wir gut gefahren. Ganz entziehen können wir uns dem, was gerade vor sich geht, nicht. Ich schwanke zwischen Angst und Resignation: Angst vor der zweiten Welle und den damit verbundenen Opfern. Resignation, wenn der Hochrisikopatient dreimal in der Praxis steht, weil es ihm zu Hause einfach langweilig ist.

Was hat das alles mit eurer Familie gemacht?

Wir sind zusammengerückt. Noch näher, als vorher schon. Wir haben uns lustige Masken bedrucken lassen. Wir haben unser nahes Umfeld durch ausgedehnte Spaziergänge noch besser kennengelernt und haben große Pläne für danach: auf die Leuchtenburg, zum Falkner, und nach München zu den Lamas und den Hängebauchschweinen, in Zoos und ins Schwimmbad - die Liste ist lang. Wir wissen genau, dass all das wieder möglich sein wird.

Was ist euer Credo in dieser Zeit?