Kunstprojekt In Weimar wird die Mauer wieder aufgebaut

Montagmorgen wurde der Theaterplatz abgesperrt, ein Kran und ein LKW mit so genannten Winkelstützelementen rückten an. Die Teile stammen aus Zeulenroda von der Firma BB Beton und Bauwaren. Ausgedacht hat sich das Projekt das Deutsche Nationaltheater und will damit an den Mauerfall vor 30 Jahren erinnern. Conrad Henke von der BB war zunächst skeptisch. "Erstmal wussten wir nicht, ob wir als Firma ausgerechnet mit diesem Thema in Verbindung stehen wollten. Aber dann haben wir das Konzept gelesen und fanden das super".

Riesiges Kunstwerk entsteht

Die Leipziger Künstlerin Christina Wildgrube wird die Mauer jetzt in den nächsten Tagen gestalten. Sie wurde zum Tag des Mauerfalls gerade eingeschult. Für sie war es ein spannender Prozess, sich mit dem Inhalt des Projekts "Horizonte", aber auch mit dem Material und der Größe der Fläche auseinander zu setzen: "Ich habe mich entschieden, die Mauer zu bemalen. Mit einem Pinsel. Jeden Tag wird das Bild ein wenig wachsen und am Ende wird das gesamte Kunstwerk nur einen Tag zu sehen sein. Das ist schon aufregend."

Denn am 9. November wird die Mauer wieder entfernt. Gegen eine Spende von mindestens 500 Euro kann man dann die einzelnen Elemente erwerben. Hasko Weber hat schon die ersten Interessenten. Der Erlös kommt der Bürgerstiftung Weimar zugute. Die will das Geld verwenden, um Kinder aus sozial schwachen Familien zu unterstützen.

Jeden Tag besonderes Programm

Bis dahin allerdings wird rund um die Mauer noch einiges passieren. Jeden Tag gegen 15 Uhr wird der Theaterplatz vom DNT "bespielt". Am 4. November beispielsweise werden Auszüge aus Reden zu hören sein, die am 4.11.1989 auf dem Alexanderplatz in Berlin gehalten wurden. Außerdem wird es ein Federballtournier über die Mauer geben. Das gesamte Programm kann man auch auf dem Theaterplatz nachlesen. Und dort kann man auch mit der Künstlerin und mit dem Ensemble des Deutschen Nationaltheaters ins Gespräch kommen.

Etwas Gutes aus der Geschichte machen

Denn eins ist für Generalintendant Weber an diesem Projekt besonders wichtig: "Die Mauer an der innerdeutschen Grenze stand symbolisch weltweit für eine kategorische Trennung auf allen Ebenen. In unserem Kunstprojekt wandelt eine Mauer innerhalb von zehn Tagen ihren Charakter und wird zum Zeichen von Gemeinsamkeit: Menschen aus den verschiedensten Bereichen der Stadtgesellschaft werden gemeinsam etwas Gutes aus der Geschichte machen. Ganz konkret. Im Hier und Jetzt. Mit einem positiven Ziel“. Und sowohl die Stadt Weimar als auch die Klassikstiftung haben bereits zugesichert, dass die Mauer-Elemente nach Ende des Projekts eine Zeitlang im öffentlichen Raum ausgestellt werden können.