27 Jahre nach der Tat gibt es in einem der spektakulärsten Kriminalfälle Thüringens einen Verdächtigen. Wie die Staatsanwaltschaft Gera am Montag mitteilte, ist im Fall der ermordeten Stephanie Drews (†10) aus Weimar Haftbefehl gegen einen mutmaßlichen Täter erlassen worden. Einzelheiten will die Polizei am Dienstag bekanntgeben. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN soll es sich bei dem Beschuldigten um einen 65 Jahre alten Lkw-Fahrer aus Berlin handeln. Er soll in seiner Heimatstadt festgenommen worden sein.

Der Verdächtigen wird im Justizzentrum in Gera dem Haftrichter vorgeführt. Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk