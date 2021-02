Am Deutschen Nationaltheater Weimar sind am Samstag die Deutschland- und Europaflagge gehisst worden. Damit soll an die Weimarer Nationalversammlung und Ausarbeitung der Verfassung vor 102 Jahren erinnert werden. Zur Einweihung erklang die europäische Hymne "Ode an die Freude".

Die Deutschland- und Europaflagge am Deutschen Nationaltheater in Weimar. Bildrechte: MDR/Alexander Reißland