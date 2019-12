Frühere Notenbank in Weimar verkauft

Das Gebäude der ehemaligen Notenbank in Weimar.

Das Gebäude der ehemaligen Notenbank in Weimar. Bildrechte: MDR/Sebastian Großert

Die frühere Notenbank in Weimar ist an den börsennotierten Immobilien-Investor S Immo AG aus Österreich verkauft worden. Deutschlandchef Robert Neumüller sagte MDR THÜRINGEN, der Kaufvertrag sei unterschrieben.

Weimar sei die zweite Thüringer Stadt für S Immo nach Erfurt. Insgesamt habe das Unternehmen rund eine Milliarde Euro in Wohn-, Büro- und Geschäftshäuser in sieben deutschen Städten investiert.

Was S Immo mit dem früheren Bankgebäude in Weimar vorhat, ließ Neumüller offen. 2013 hatten die Deutsch-Amerikaner Lorna und Herrmann Heyge das denkmalgeschützte Bankgebäude mit 6.000 Quadratmetern Nutzfläche erworben und seit 2014 mit Millionenaufwand saniert. 2016 überführten sie die Immobilie in ihre Heyge-Stiftung.