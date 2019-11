Das DHL-Paketzentrum in Nohra im Weimarer Land schlägt derzeit etwa zehnmal so viele Pakete um wie kurz nach seiner Eröffnung vor 25 Jahren. Wie Geschäftsführer Frank Alles sagte, wurden 1994 täglich bis zu 74.000 Pakete verarbeitet. Mittlerweile sei es rund eine halbe Million.

Mit Logistikkonzernen wie KNV und Zalando seien viele Großkunden hinzugekommen. Dafür habe das Zentrum massiv in die Technik investiert. Vieles, was vor 25 Jahren per Hand geschah, wurde inzwischen automatisiert, etwa das Auslesen der Adressen, wie Frank Alles sagt.

Mehr Bestellungen über das Internet bedeuten auch mehr Arbeit für die Männer und Frauen in Nohra. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

1994 hatten zwei Firmen insgesamt 24 Millionen Deutsche Mark in das neue Speditions- und Paketzentrum in Nohra investiert. Die Unternehmensgruppe aus Spedition Axthelm + Zufall und dem Deutschen Paket Dienst (DPD) Thüringen war 1990 mit nur 22 Beschäftigten in Sömmerda gestartet. Zur Kapazitätserweiterung verlagerte sie ihren Sitz dann in das neue Gewerbegebiet Nohra. Auf dem 70.000 Quadratmeter großen Grundstück entstanden damals nach einjähriger Bauzeit vier Hallen. Heute gehört das Paketzentrum zum Logistikkonzern Deutsche Post DHL Group.