Gedenkgottesdienst Paul Schneider - der "Prediger von Buchenwald"

Pfarrer Paul Schneider, der "Prediger von Buchenwald“, starb am 18. Juli 1939 in dem KZ auf dem Ettersberg bei Weimar nach monatelangen furchtbaren Misshandlungen durch die SS. Am Donnerstag gibt es aus Anlass seines 80. Todestages einen Ökumenischen Gedenkgottesdienst auf dem Appellplatz in der Gedenkstätte Buchenwald.