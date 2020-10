In Thüringen ist erneut ein Pferd auf einer Koppel angegriffen worden. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Angriff bereits am Samstag in Niedertrebra im Weimarer Land. Das Tier wies der Halterin zufolge Schnittverletzungen auf. Die Art der Verletzungen, aber auch die übrige Herde, die sich in Aufruhr befunden habe, legten die Vermutung nahe, dass das Tier angegriffen wurde. Die Schnitte seien für verletzte Stute jedoch nicht lebensbedrohlich. Die Kriminalpolizei Jena bittet um Hinweise von Zeugen.