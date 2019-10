Der Pharma- und Chemiekonzern Bayer plant eine Großinvestition in seinen Weimarer Standort. Bis zum Jahr 2022 werden etwa 60 Millionen Euro nach Weimar fließen, wie ein Konzern-Sprecher MDR THÜRINGEN sagte. Allein im nächsten Jahr sei eine Investition in Höhe von 18 Millionen Euro geplant.

Mit dem Geld solle vor allem die Digitalisierung der Produktionsanlagen vorangetrieben werden. Das Werk in Weimar sei einer der zukunftsträchtigsten Standorte von Bayer, wo modernste Techniken eingeführt würden, sagte der Sprecher.

Bei Bayer in Weimar werden hormonhaltige Arzneien von rund 500 Mitarbeitern und Auszubildenden hergestellt und verpackt. Insgesamt will die Bayer AG bis 2022 etwa 1,5 bis 2 Milliarden Euro in seine deutschen Standorte investieren, wie der Konzern mitteilte.