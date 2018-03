Nach der Aufklärung eines Kindsmordes bei Jena haben Polizei und Staatsanwaltschaft in einer Pressekonferenz Details zum Ermittlungserfolg bekanntgegeben. Demnach konnte der dringend tatverdächtige 65-jährige Lkw-Fahrer Hans-Joachim G. aufgrund von DNA-Spuren fast 27 Jahre nach der Tat überführt werden. Er war am vergangenen Sonntagmorgen von einem Spezialeinsatzkommando in seiner Wohnung in Berlin festgenommen und der Thüringer Sonderkommission "Altfälle" übergeben worden. Der Mann legte ein Teilgeständnis ab - gegen ihn erging Haftbefehl.

Bei seiner Festnahme hatte sich der allein lebende Mann gewehrt. Beamte des Spezialeinsatzkommandos hatten die Holztür zur Wohnung um 8:04 Uhr aufgesägt. Daraufhin waren sie von dem mutmaßlichen Täter mit einer Eisenstange empfangen worden. Wie Andreas Gerstberger, Leiter der Soko "Altfälle", in der Pressekonferenz sagte, gab es ein kurzes Handgemenge, bei dem der 65-Jährige auch verletzt wurde. Noch in seiner Wohnung legte der Beschuldigte ein Teilgeständnis ab, er sitzt seit Dienstag in Untersuchungshaft in der JVA Goldlauter. Ihm droht eine lebenslange Freiheitsstrafe.

Mann war bereits vorbestraft

Der Mann wurde in Weimar geboren und war erst kurz vor der Wende nach Berlin gezogen. Er hat sich bereits in der DDR wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern vor Gericht verantworten müssen. Nach Recherchen von MDR THÜRINGEN war Hans-Joachim G. 1987 von einem Berliner Gericht zu einer Bewährungsstrafe von zehn Monaten verurteilt worden. So soll er in mehreren Fällen Schutzbefohlene missbraucht haben. Die Taten hatten sich im August 1986 abgespielt. Im Mai 1994 missbrauchte er erneut mehrere Kinder in mindestens drei Fällen. Diese Taten spielten sich im Thüringen ab. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN soll G. dabei auch mindestens zwei Kinder entführt haben. Dafür wurde er 1996 vom Landgericht Gera zu einer Haftstrafe von sechs Jahren und sechs Monaten verurteilt. Danach kam er in ein psychatrisches Krankenhaus. Aus diesem soll er 2013 entlassen worden sein.

Keine Einzelheiten im Fall "Stephanie"

Hans-Joachim G. wurde Dienstag dem Haftrichter vorgeführt. Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk Einzelheiten zum Tathergang im Fall "Stephanie" wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen auf der Pressekonferenz auf Dienstagmittag nicht nennen. Die Thüringer Soko "Altfälle" hatte in ihrer Arbeit die drei bisher ungelösten Kindstötungen "Stephanie", "Bernd" und "Ramona" miteinander verglichen, nutzte dafür auch ein neues Fallbearbeitungssystem. Spuren im Fall "Bernd" hatten die Beamten schließlich zu Hans-Joachim G. geführt und ihn als dringend Tatverdächtigen im Fall "Stephanie" ermittelt. Für die bisher ungeklärte Kindstötung von "Bernd" hat Hans-Joachim G. ein Alibi. Auch seine DNA war bereits gespeichert, konnte aber Anfang der 1990er-Jahre nicht in dem Maße ausgewertet werden wie heute.



Bereits seit Ende 2017 hatte die Soko den Mann im Visier. Kurz vor seiner Festnahme wurde er anderthalb Wochen rund um die Uhr von der Polizei observiert. "So konnten wir Arbeitsabläufe und Verhaltensweisen beobachten", sagte Andreas Gerstberger, Leiter der Soko "Altfälle". Viele kleine Puzzleteile und händisch eingegebene Daten hätten letztendlich zu dem großen Ermittlungserfolg geführt. "Stephanie wäre heute eine junge Frau in der Mitte ihres Lebens gewesen. Wir wissen jetzt seit einigen Tagen, wie ihr Schicksal stattgefunden hat", sagte Polizeidirektor Thomas Quittenbaum, Leiter der Polizeiinspektion Jena, sichtlich bewegt auf der Pressekonferenz.

Noch immer zwei Fälle ungeklärt

Die Teufelstalbrücke: Hier wurde 1991 die Leiche von Stephanie gefunden. Bildrechte: dpa Die damals zehnjährige Stephanie aus Weimar war 1991 tot unter der Teufelstalbrücke der Autobahn 4, knapp 20 Kilometer östlich von Jena, entdeckt worden. Der Tatverdächtige soll die Schülerin sexuelll missbraucht und die Brücke hinunter geworfen haben.



Der Fall ist der Polizei zufolge der älteste von drei ungeklärten Kindermorden in Jena und Weimar, die von der Soko "Altfälle" neu aufgerollt wurden. Diese wurde gegründet, nachdem am Fundort des getöteten Mädchens Peggy aus Franken eine DNA-Spur des mutmaßlichen NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt aus Jena entdeckt worden war. Später stellte sich zwar heraus, dass es sich dabei um eine Verunreinigung bei der Spurensicherung handelte. Die Soko setzte ihre Arbeit wegen der ungeklärten Kindermorde in Thüringen aber unabhängig davon fort. Auch im Fall "Bernd" und im Fall "Ramona" ermitteln die Beamten weiter mit Hochdruck.