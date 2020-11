Minister will Innenausschuss informieren

An dem Vorwurf gegen einen anderen Beamten, der angeblich Drogen aus der Asservatenkammer habe verschwinden lassen, sei nichts dran, heißt es. In einer internen Überprüfung der Vorwürfe sei festgestellt worden, dass dies im Rahmen der dienstlichen Kontrolle nicht möglich sei. Ob alle diese Prüfungen tatsächlich die Vorwürfe entkräftet haben, die jetzt in der Mail ein Jahr später erhoben werden, müssen die Experten der Internen Ermittlungen (IE) klären. Das Innenministerium hatte bereits vergangene Woche mitgeteilt, dass die Polizeiinternen Fahnder der Sache nachgehen sollen.

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) war nach Bekanntwerden der Vorwürfe in die Offensive gegangen und hatte angekündigt, dass er dem Innenausschuss am heutigen Donnerstag berichten werde. Der innenpolitische Sprecher der Linken, Steffen Dittes, hatte bereits kurz nach der Veröffentlichung des "taz"-Artikels Konsequenzen gefordert. Dieser Vorfall polizeilichen Fehlverhaltens müsse dringend eine neue Debatte über Strukturen der Beschwerdebearbeitung im Falle von Dienstvergehen und Straftaten von Polizeibeamten zur Folge haben, so Dittes.

Lange Liste von Polizeiskandalen

In der Thüringer Polizei hatte es in den vergangenen Jahren immer wieder Vorfälle von Fehlverhalten oder überzogenem Agieren von Führungsbeamten gegeben. So wurde zur Suche nach einem vermeintlichen Klopapierdieb im Landeskriminalamt eine Überwachungskamera vor Toiletten installiert. Als MDR THÜRINGEN den Fall öffentlich machte, startete die Polizeiführung eine interne Jagd nach dem "Verräter" dieser Informationen.

In der Thüringer Polizei gab es vermehrt Fälle von überzogener Überwachung. (Symbolbild) Bildrechte: MDR/Bert Weber Der Aufbau der Kamera war rechtlich umstritten, hatte aber keine Konsequenzen in der LKA-Führung. In Jena wurden Beamte des Mobilen Einsatzkommandos (MEK) eingesetzt, um ihre eigenen Kollegen zu überwachen, die angeblich in ihrer Dienstzeit private Sachen erledigten. Dabei haben die MEK-Spezialisten ihre Kollegen beim Brötchenholen in der Frühstückspause observiert. Das ganze Verfahren stellte sich als Flop heraus, weil nichts an den Vorwürfen dran war.

Nachdem MDR THÜRINGEN über die Inhalte eines geheimen Einsatzpapiers zum Besuch des Papstes in Thüringen 2011 berichtet hatte, wurde ein Geheimnisverratsverfahren gegen den damaligen Polizeigewerkschafter und späteren Landtagsabgeordneten Rainer Kräuter (Linke) eingeleitet.

In der 1.500 Seiten starken Ermittlungsakte fanden sich am Ende keine Beweise, dass Kräuter das Papier MDR-Journalisten übergeben hatte. Dafür hatte die Polizei Namen und persönliche Daten von Dutzenden Landtagsabgeordneten, zu denen Gewerkschafter Kräuter Kontakt hatte, in der Strafakte abgespeichert. Was eine Rüge des Thüringer Datenschutzbeauftragen zur Folge hatte.