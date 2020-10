Berichte über heftige Vorwürfe gegen Polizeibeamte in Weimar haben am Freitag Behörden und Innenpolitiker in Thüringen beschäftigt. Innenminister Georg Maier (SPD) kündigte im Zusammenhang mit einem Artikel der taz an, der Sache nachzugehen und den Landtagsinnenausschuss informieren zu wollen.