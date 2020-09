Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) zeigt sich empört von der geplanten Schließung der Heberer-Großbäckerei Weimar . NGG-Thüringen-Geschäftsführer Jens Löbel sagte am Freitag, die Beschäftigten hätten wegen der Corona-Krise auf Tarifverhandlungen verzichtet, um den Betrieb am Laufen zu halten. Der Dank sei nun der Weg in die Arbeitslosigkeit.

Ein Angebot der Geschäftsführung, an den Produktionsstandort Mühlheim am Main zu wechseln, sei für die älteren Beschäftigten nicht mehr als ein Feigenblatt. Nach Darstellung des Unternehmens sind in der Bäckerei 74 Menschen beschäftigt.

Am Donnerstag hatte Wiener Feinbäcker Heberer angekündigt, die Produktion in Weimar Ende Februar kommenden Jahres einzustellen. An den Filialen und am Vertrieb mit 75 Angestellten wolle man festhalten. Mit rund 220 Filialen in Deutschland gehört Heberer nach eigenen Angaben zu den Marktführern der Branche. Produziert werden die Backwaren in Weimar, Mühlheim und in Königs Wusterhausen bei Berlin.