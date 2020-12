Die Freie Waldorfschule in Weimar will die Gewaltvorwürfe intensiv aufarbeiten und ihre Strukturen erneuern. Die Schulleitung hat in einem Brief mitgeteilt, es werde ein Gewaltpräventionskonzept erarbeitet und eine Vertrauensstelle eingerichtet. Außerdem ist ein Schulkonferenzgremium geschaffen werden, dass paritätisch aus Lehrern, Eltern und Schülern besteht.