Nach Diebstahl in Weimar Rennrad von Radsport-Weltmeisterin van Dijk wieder aufgetaucht

"Wollt ihr mich auf den Arm nehmen?" - twitterte die niederländische Radsportlerin Ellen van Dijk Anfang Juni. Ihr Rennrad wurde damals in Weimar gestohlen. Jetzt ist es wieder da. Es lag in einem Gebüsch in Gelmeroda.