Ellen van Dijk vor dem Start der Schlussetappe der Lotto Thüringen Ladies Tour in Altenburg. Ein baugleiches Modell dieses Rennrads wurde der Sportlerin in Weimar-Legefeld gestohlen.

Ellen van Dijk vor dem Start der Schlussetappe der Lotto Thüringen Ladies Tour in Altenburg. Ein baugleiches Modell dieses Rennrads wurde der Sportlerin in Weimar-Legefeld gestohlen.

Ellen van Dijk vor dem Start der Schlussetappe der Lotto Thüringen Ladies Tour in Altenburg. Ein baugleiches Modell dieses Rennrads wurde der Sportlerin in Weimar-Legefeld gestohlen. Bildrechte: MDR/Jürgen Kolarzik

Nach Angaben der Polizei wurde das abgeschlossene Rad in der Nacht zum Sonntag aus dem Fahrradraum eines Hotels in Weimar-Legefeld entwendet. Dort hatte von Dijks niederländisches Nationalteam nach dem Zeitfahren in Meiningen am Sonnabend übernachtet.