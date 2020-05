Strenge Regeln umgesetzt

Die Tische im Cielo stehen weit auseinander, die sonst etwa 140 Plätze sind auf die Hälfte geschrumpft.

Die Zettel liegen auf jedem Tisch und müssen mit dem eigenen Stift ausgefüllt werden. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann An der Bar kann niemand sitzen, die Hocker sind entfernt, auf dem Boden kleben rot-weiße Markierungen für die entsprechenden Abstände. Die Speisekarten sind laminiert. Und auch die Kellnerinnen tragen Masken und Handschuhe. Dazu liegt auf jedem Tisch ein Zettel, auf dem die Gäste Kontaktdaten notieren müssen und auch die Zeit, in der sie am Tisch gesessen haben. Drei Wochen müssen diese Notizen aufgehoben werden, um im Fall der Fälle Kontaktpersonen identifizieren zu können.

Restaurant schnell ausgebucht

Schon ein paar Stunden nachdem die Stadt Weimar die Öffnung der Restaurants erlaubt hat, hatten vor allem Stammgäste Tische reserviert, erzählt Robert Deobald, der mit seinem Bruder Mark das "Cielo" führt. Aber sie wollten auch ein paar frei lassen für Menschen, die sich spontan entscheiden.

Wie Sabrina und Martin. Die beiden sind befreundet und ihr Stammlokal hat noch nicht wieder geöffnet. So waren sie froh, dass im "Cielo" ein Tisch frei war. "Wir wären gern mit ein paar Leuten mehr gekommen, aber es ist nicht wirklich klar, was noch verboten ist und was wieder geht" erzählt Sabrina. Martin nickt. "Aber es ist so schön, endlich mal wieder rauszukommen, essen gehen zu können, wir genießen das sehr." Die Karte hat das "Cielo" nicht reduziert, auch wenn die Öffnungszeiten vorerst begrenzt sind. "

Beinahe hätten Sabrina und Martin ihre Masken vergessen, als sie zum Rauchen nach draußen gegangen sind. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann Die Einschränkungen für die Gäste sind schon groß genug, da wollen wir nicht auch noch die Auswahl einschränken" erzählt Robert. Weil jetzt am Anfang auch das Personal reduziert ist, arbeiten die beiden Chefs noch mehr als sonst: "Es gibt sehr viele Auflagen, die alle umzusetzen kostet Zeit und natürlich auch Geld." Seit 19 Jahren führen die beiden verschiedene Restaurants. "Höhen und Tiefen gibt es in der Gastronomie immer. Aber so etwas wie jetzt haben wir alle noch nicht erlebt."

Restaurants noch nicht gerettet

Die zehn Wochen der Schließung werden die meisten Restaurants überleben, schätzt Robert. Schwierig wird es jetzt, weil keiner weiß, wie es weiter geht. Viele Gäste sind noch unsicher, kommen erstmal noch nichts ins "Cielo". Deshalb läuft auch das Außer-Haus-Geschäft erstmal weiter. Aber nicht nur finanziell, sondern auch psychisch war die Corona-Pandemie für Gastronomen sehr kräftezehrend.