Die Gedenkstätte Buchenwald und Mittelbau-Dora hat ihren Sicherheitsdienst verstärkt. Grund sind nach Angaben der Stiftung Rodler, die in den vergangenen Tagen an der Mahnmalsanlage am Südhang des Ettersbergs unterwegs waren. Einige Rodler nutzten demnach ihre Schlitten auch zwischen und in den Massengräbern.