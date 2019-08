Auf dem Rückweg vom Spiel gegen den ZFC Meuselwitz sind am Mittwochabend in Weimar Fußballfans angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden die drei Anhänger des FC Rot-Weiß Erfurt in der Nähe des Bahnhofs von sechs bis acht Vermummten angepöbelt und verfolgt. Die RWE-Fans flüchteten zunächst in eine Bar.