AfD wirbt online aggressiv um Russlanddeutsche

Die beiden Frauen wirken nervös, als wir uns zu unserem Gespräch treffen. Ob es auch wirklich sicher sei, dass niemand sie erkennen würde, wollen sie wissen. Während wir reden, wird klar, warum das so ist. Erst die extreme Aggressivität der AfD hätte ihr die Augen geöffnet, erzählt Natascha R. (Namen geändert). Nachdem sie das Wahlprogramm gelesen hatte, wollte sie ja selber diese Partei wählen. "Mir hat gefallen, dass die AfD sich so um die Familie kümmert. Dass mehr Wert auf Kinder gelegt werden soll, dass Mütter und ihre Leistung anerkannt werden. Und dass Familien sicher leben sollen in Deutschland." Doch dann tauchten bei "odnoklassniki" (einem sozialen Netzwerk) immer wieder und immer mehr Posts der AfD auf, die sie zum Nachdenken brachten.

Überall in Deutschland demonstrieren Russlanddeutsche für Sicherheit und gegen Gewalt, wie hier in Baden-Württemberg. Bildrechte: dpa

Diese Texte waren übrigens aus Nataschas Sicht eindeutig von einem Muttersprachler geschrieben. Das Russisch war perfekt. Und Natascha kann das als Lehrerin gut einschätzen. Sie kam mit ihrer Familie 2005 nach Thüringen. In Kasachstan war sie als Russin mit deutschen Wurzeln immer mehr Anfeindungen ausgesetzt. Als sogar die Rede davon war, dass alle Russen enteignet und verjagt werden sollten, floh sie zunächst nach Russland. Doch seit dem Ende der Sowjetunion hatte sich auch dort vieles verändert: "Die Kriminalität wuchs. Wir hatten tatsächlich Angst um unser Leben, um das unserer Familien. Es gab Explosionen, viele Männer hatten plötzlich Waffen, Bürgerwehren gründeten sich. Die Politik war völlig korrupt." Da klang das Versprechen der AfD für Sicherheit zu sorgen, für Ordnung, für Ruhe natürlich besonders gut. Denn das hatten die Russlanddeutschen vor ihrer Auswanderung am meisten vermisst.

Für Nationalismus scheinen viele der Einwanderer aus Russland empfänglich zu sein. Natascha versteht das nicht wirklich. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Aber die Sowjetunion hat die Nazis bekämpft, unglaublich viele Menschen waren in diesem Kampf umgekommen. Gerade deshalb überrascht die große Begeisterung der Russlanddeutschen für die AfD.



Natascha wundert das nicht: "Niemand sieht die AfD als Nazis. Man sieht sie bei uns als starke Partei, die uns schützt und uns Sicherheit bringt. Frau Merkel wird als schwach dargestellt, in Deutschland scheint alles drunter und drüber zu gehen. Videos von Straftaten der Ausländer sieht man immer wieder im Netzwerk."



Die Angst ist überall, sagt Natascha. Eine Freundin von ihr ist in München gerade extra umgezogen, weil sie sich in einem russischen Wohnviertel sicherer fühlt und ihre Kinder dort besser beschützt werden können. So schlimm empfindet sie es hier nicht. Aber dennoch macht sie sich zunehmend Sorgen um die Sicherheit ihrer Töchter. "Und je mehr ich im Netz die Texte der AfD über die Probleme mit den Ausländern und ihrer Kriminalität lese, umso schlimmer wird das." Aus den russischen sozialen Netzwerken abmelden will sie sich dennoch nicht. "Das ist schließlich meine einzige Verbindung zur alten Heimat."