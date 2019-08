Nach fünf Jahren des Leerstands beginnt am Montag die Sanierung des historischen Rathauses in Weimar. Nach Angaben der Stadtverwaltung ist zunächst eine Bauanlaufberatung geplant. Alle Gewerke und Handwerksfirmen beraten über den zeitlichen Ablauf des Projektes. In den kommenden Tagen bekomme das knapp 180 Jahre alte Gebäude am Weimarer Markt ein Gerüst.