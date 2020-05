Auf den ersten Blick sieht das Haus in der Schwabestraße in Weimar aus wie eine Baustelle. Ein Gerüst umzäunt das Gebäude, im Garten stehen Bauschuttcontainer. Außenputz und viele Fenster fehlen. Doch leer ist das Haus nicht. "Hier wohnen Menschen! Danke für nix Euphoria!", steht es handgemalt auf einem großen Banner am Eingang. Vier der ehemals zwölf Wohnungen sind noch bewohnt. Und das gegen den Willen des Vermieters, dem Weimarer Immobilienunternehmen Euphoria GmbH. Bewohner der Schwabestraße 9 in Weimar gemeinsam mit Unterstützern. Bildrechte: MDR/Alexander Reißland

13 statt drei Euro pro Quadratmeter kalt

Im März 2016 kaufte das Unternehmen das Mehrfamilienhaus. Gelegen im Stadtteil Schönblick ein durchaus lukratives Objekt. 13 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter will das Unternehmen nach der Kernsanierung kassieren. Die derzeitigen Mieter hingegen zahlen nur drei Euro.

Die logische Folge: alle Mieter erhielten die fristgemäße Kündigung. Einfach akzeptieren wollen sie die aber nicht. "Für diese Leute ist das ein schnelles Geschäft, aber ich wohne hier. Das ist mein Heim, mein Zuhause, ich will mich nicht einfach verdrängen lassen", sagt Christian Werner. Dass die Mieter nicht so einfach ihre Wohnung verlassen müssen, sah auch das Amtsgericht Weimar so. Nach einer Räumungsklage von Euphoria entschied das Gericht im Januar, dass die Kündigung nicht ausreichend begründet sei. Das Immobilienunternehmen legte Berufung ein. Bis hierher betrachtet ein ganz normaler Mietstreit.

Entkernte Wohnungen im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Weimar. Bildrechte: MDR/Alexander Reißland Als nicht normal empfinden die Mieter aber, was Euphoria sonst mit ihnen macht. So wurden leere Wohnungen im Dachgeschoss entkernt, Tauben nisteten sich ein. Im Sommer 2019 wurde das Gas abgestellt. Seitdem wird mit Elektroplatten gekocht und mit Holz und Kohle geheizt. Der kalte Wind fegt durchs Haus, seitdem in den leergezogenen Wohnungen auch noch alle Fenster entfernt wurden. Im März 2020 der nächste Eingriff: Bauarbeiter entfernten den Zwischenboden im Dachgeschoss. Dabei entstanden Löcher in den Zimmerdecken der Wohnungen darunter. An ein Versehen wollen die Mieter in der Schwabestraße nicht so recht glauben. Schließlich klaffen Löcher in vier Zimmerecken.

Was die Eigentümer dazu sagen

Tote Tauben im Dachgeschoss. Bildrechte: MDR/Alexander Reißland Euphoria will sich zu diesen Schäden nicht äußern. Auf Anfrage erklärt das Unternehmen schriftlich: "Im Zuge der umfangreichen Sanierungsarbeiten wird es auch in Zukunft zu Beeinträchtigungen der Mieter kommen." Und: "In den vergangenen 15 Jahren haben wir bei all unseren Sanierungsvorhaben in ganz Thüringen einvernehmliche Lösungen mit den jeweiligen Bewohnern gefunden und wir gehen davon aus, dass uns dies auch bei diesem Bauvorhaben gelingen wird. Auch wenn es den Anschein hat, dass aktuell die Fronten verhärtet sind."

Einfach aufgeben wollen die verbliebenen Mieter der Schwabestraße tatsächlich nicht. Sie kämpfen weiter, so lange ihre Kraft reicht.