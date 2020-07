Stadt Weimar Amtszeit der Schiedspersonen endet - Nachfolger gesucht

Schon seit fünf Jahren arbeitet Lena Dornaus als Schiedsfrau in Weimar. Sie ist hier geboren und lebt ausgesprochen gern in der Klassikerstadt. Deshalb wollte sie etwas zurückgeben, ehrenamtlich Dienst tun für ihre Stadt, wie sie es nennt.

Und deshalb hatte sie sich damals auch für das Amt beworben. Dabei war ihr gar nicht bewusst, dass es so etwas überhaupt gibt. Aber die Idee, einen Streit zu schlichten statt vor Gericht zu gehen, hatte ihr sofort gefallen. Und so schrieb sie nach einem Gespräch mit ihrem Amtsvorgänger direkt ihre Bewerbung für die Schiedsstelle Nummer 3. Vier gibt es insgesamt in Weimar und obwohl es mehrere Bewerber gab, entschied sich der Stadtrat damals für Lena Dornaus.

Mehr als 20 Verfahren hat sie in ihrer fünfjährigen Amtszeit betreut. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

"Das war sehr aufwändig, drei Termine brauchten wir da. Normalerweise gibt es immer nur einen. Der Streit lief schon seit 20 Jahren, die Fronten schienen total verhärtet. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass wir das hinkriegen. Und als wir beim dritten Termin dann tatsächlich eine Lösung hatten, war ich schon stolz auf mich." Sogar Ordnungsgelder dürfen die Schiedspersonen verhängen, das hat Lena Dornaus aber nur einmal gemacht, weil jemand nicht zum Termin gekommen war. Es geht schon manchmal hoch her bei diesen Terminen. Und manchmal wurde ihr sogar ein bisschen mulmig. "Einmal kamen zwei ältere Herren, die sich so angegangen sind, dass ich schon überlegt habe, was ich mache, wenn das weiter eskaliert." Aber Lena Dornaus konnte sich am Ende durchsetzen.