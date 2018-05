Schüler aus Weimar gewinnt beim Bundesfinale von "Jugend forscht"

Malek Sbeith aus Weimar freut sich sichtlich über seinen Sieg. Bildrechte: dpa

Der 19-Jährige überzeugte die Jury mit seiner Arbeit zu Fettlösern, die unter bestimmten Bedingungen fest werden und sich so besser aus Wasser herauslösen lassen. Die Entwicklung könnte künftig etwa bei nach Ölunfällen Süß- oder Meerwasser reinigen, hieß es bei der Preisverleihung in Darmstadt. Die Substanzen, die der Schüler vom Carl-Zeiss-Gymnasium in Jena entwickelt hat, bilden unter UV-Licht kugelförmige Klümpchen um Öl und Fett. Und die lassen sich dann abfiltern. Neben dem mit 2.500 Euro dotierten Bundessieg hat Jungforscher Sbeih auch einen Forschungsaufenthalt in Großbritannien gewonnen sowie weitere 1.000 Preisgeld von der Gesellschaft Deutscher Chemiker.



Beim "Jugend forscht"-Bundesfinale sind auch zahlreiche weitere Nachwuchsforscher in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet worden. Bei der Siegerehrung in Darmstadt gratulierte die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Anja Karliczek (CDU), den Jungforschern. "Sie zeigen eindrucksvoll, wie viel Talent, Wissensdurst und Schaffenskraft in unseren Nachwuchswissenschaftlern steckt", erklärte sie. Insgesamt hatten es 182 Jungforscher im Alter von 15 bis 21 Jahren mit 105 Projekten bis ins Finale geschafft.