Schulprojekt Weimar: Schüler lassen Ballon in Stratosphäre steigen

Schüler des Schiller-Gymnasiums in Weimar und ihr Astronomie-Lehrer haben am Donnerstag einen Ballon in die Stratosphäre steigen lassen. Auf einer Höhe von über 30 Kilometern soll der Ballon kosmische Strahlen messen.