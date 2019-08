Die Polizei hat in Weimar einen AfD-Stadtrat vorübergehend in Gewahrsam genommen. Er soll zuvor mehrere Schüsse aus einer Schreckschusspistole abgefeuert haben, aggressiv gewesen sein und einen Platzverweis missachtet haben. Die Landespolizeidirektion bestätigte am Freitag den Vorfall, der sich am Mittwochabend auf einem Parkplatz im Plattenbauviertel Weimar-Nord zugetragen haben soll. Details wollte die Polizei offiziell nicht nennen. Die "Thüringer Allgemeine" hatte zuerst darüber berichtet.