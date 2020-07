Fast 40.000 Schülerinnen an über 360 Schulen haben bisher zusammen mit ihren Lehrerinnen in der GemüseAckerdemie geackert. Die Grundschule Schöndorf ist in diesem Jahr dazu gekommen, in ganz Thüringen beteiligen sich schon 20 Schulen und auch fünf Kindergärten.

Die AOK PLUS ist ein wichtiger Partner des Projekts. Nicole Koch war am Dienstag auch beim Ernten dabei: "Es werden so viele Lebensmittel weggeworfen! Hier lernen die Kinder, was man daraus machen kann und wieviel Arbeit damit verbunden ist. Außerdem sind sie an der frischen Luft und in Bewegung."