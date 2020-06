Bademeister-Legende in Weimar Schwanseebad verabschiedet Bademeister "Burki" nach 47 Jahren

Die Stadt Weimar hat am Dienstag Thüringens wohl dienstältesten Schwimmmeister in den Ruhestand verabschiedet. Seit 1974 war Burkhard Jenz Bademeister in Weimar. Nun geht er in Rente. Beim DLRG Weimar wird er weiter ehrenamtlich arbeiten - und auch seine Bahnen im Schwanseebad wird er weiter ziehen.