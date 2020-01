Ein spektakulärer Verkehrsunfall in der Weimarer Innenstadt ist am Samstagmittag für die Beteiligten offenbar glimpflich verlaufen. Laut Polizei stießen die beiden Fahrzeuge an der Kreuzung Ettersburger Straße/Rießnerstraße zusammen. Durch die Wucht des Zusammenpralls überschlug sich einer der Wagen und kam auf dem Dach zu liegen.