Weimar wird um eine Attraktion reicher. Auf dem zentralen Goetheplatz, gleich neben dem Kasseturm, wird die Aussichtsplattform "City Skyliner" aufgebaut. Die Betreiber sprechen vom höchsten mobilen Aussichtsturm der Welt, der für drei Monate Station in Weimar macht. Das Fahrgeschäft sollte schon im Mai nach Weimar kommen . Die Corona-Pandemie brachte den Plan jedoch durcheinander.

Die Ausmaße des "Skyliners" sind tatsächlich beeindruckend: 81 Meter ragt der Turm in die Höhe. Die Grundfläche ist 23 Meter breit und 24 Meter lang. Auf die Waage bringt er 270 Tonnen. Sein Ziel: Die Gäste sollen Weimar von oben erleben können. Schwindelfreiheit vorausgesetzt, können die Besucher bequem in der Aussichtsplattform Platz nehmen und sich auf 72 Meter Höhe befördern lassen. Einen Adrenalinkick - wie etwa bei einem Freefall-Tower oder einer Achterbahn - ist aber nicht vorgesehen. Die Plattform bewegt sich langsam und sorgt dafür, dass die Aussicht zum Genuss wird. Schloss und Ilmpark, Bauhaus-Museum und Stadtteile - bis zu 29 Kilometer Sicht verspricht der Betreiber. Und die Plattform dreht sich, sodass die Gäste in alle Richtungen schauen können.