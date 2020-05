Soforthilfe für Solo-Selbständige: Corona vernichtet komplette Existenz

Das Geschäft hat er umstrukturiert und nach Weimar verlegt. Und sich dann durch wirklich schwierige Zeiten gekämpft. Das blieb auch gesundheitlich nicht ohne Folgen, er habe, so Eckert, im "Notmodus" funktioniert. Und ganz mühsam, Stück für Stück, Jahr für Jahr, hat er seine Schulden abgebaut. Hat jeden Auftrag angenommen, war ständig unter Druck. Ende 2019 war es dann geschafft: erstmals seit zehn Jahren schrieb er keine roten Zahlen mehr. Jetzt wollte Matthias Eckert endlich wieder kreativ arbeiten, so richtig durchstarten. Ein völlig neues Kapitel wollte er aufschlagen. Und mitten in diesem Schwung wird alles komplett gestoppt, von einem Tag auf den anderen total ausgebremst.

Ungewohnte Position: Normalerweise sitzen hier seine Kunden. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Schlimmer ist das Herzblut, das in den angefangenen Projekten steckt. Selbst wenn die eine oder andere Ausstellung nachgeholt wird, das ist dann nicht das Gleiche, so Eckert: "Weg ist weg, das kann man nicht nachholen". Was ihm aber so richtig zu schaffen macht, sind die Kontaktbeschränkungen. In seiner Arbeit hat er immer mit Menschen zu tun. Jeden Tag trifft er eigentlich völlig verschiedene Charaktere. Das ist etwas, was ihm wirklich fehlt derzeit. Und so versucht Matthias Eckert, geistig beweglich zu bleiben und Kraft zu tanken. Damit er dann, wenn es wieder losgeht, so richtig durchstarten kann. Ein weiteres Mal.