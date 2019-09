Ein buntes und aufgeregtes Treiben herrschte am Dienstagmorgen im Wimaria-Stadion in Weimar: Mehr als 1.000 Schüler aus 49 Schulen der Region versuchten sich am Sportabzeichen. Die Sportabzeichentour des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) macht derzeit in der Klassikerstadt Station - und hat prominente Unterstützung mitgebracht. Frank Busemann, ehemaliger Zehnkämpfer und Olympia-Zweiter von 1996, gab Tipps in Leichtathletik-Disziplinen. Gerd Schönfelder motivierte als erfolgreichster deutscher Athlet im Para-Skirennsport und Moderatorin Miriam Höller war ebenfalls als prominente Botschafterin dabei. Am Vormittag waren die Schüler am Zug, über die Mittagszeit versuchten sich Firmen-Teams, bevor um 15 Uhr das Feld für Jedermann geöffnet wurde.