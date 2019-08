Rudolf Keßner von den Bündnisgrünen ist neuer Vorsitzender des Weimarer Kulturausschusses. Der 68-Jährige wurde mit neun von zehn Stimmen zum Ausschussvorsitzenden gewählt. AfD-Frau Heike Gnatowski hat sich wider Erwarten nicht um den Posten beworben. Sie hatte das Zugriffsrecht auf den Ausschussvorsitz, da laut Thüringer Kommunalsordnung die in einem Stadtrat vertretenen Fraktionen, die Leitung eines Ausschusses beanspruchen können. Die Aussicht auf die AfD-Besetzung hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt. Ein parteiübergreifendes Bündnis im Stadtrat hatte im Vorfeld angekündigt, einen AfD-Vorsitz im Kulturausschuss verhindern zu wollen. Unter anderem Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) wollte das verhindern. Mit Blick auf die enge Zusammenarbeit mit der Gedenkstätte Buchenwald wäre das unmöglich gewesen, sagte er. Der Vorsitz sei nun aus der Mitte des Ausschusses und völlig demokratisch gewählt worden. Das Ergebnis stimme ihn zufrieden, sagte Kleine.

Laut Thüringer Kommunalverordnung hat jede der aktuell sechs Fraktionen des Stadtrats das Recht auf die Leitung eines der sechs Ausschüsse. Die stärkste Fraktion kommt zuerst zum Zuge, die kleinste zuletzt - in Weimar ist das, nach der Kommunalwahl im Mai, die AfD. Für die fünf Stadträte zählende Fraktion blieb, nach der Konstituierung des neuen Stadtrates, der Kulturausschuss übrig. In der letzten Legislaturperiode hatte noch die Fraktion "Die Linke" den Kulturausschuss geleitet. Doch diese beanspruchte diesmal den Sozialausschuss für sich. Grüne, Weimarwerk und CDU entschieden sich für Bau- und Umwelt, Jugendhilfe, Haupt- und Personal- bzw. Jugendhilfe-Ausschuss. Die SPD beanspruchte für sich den Finanzausschuss.

Der Weimarer OB Peter Kleine (pl) hat sich dagegen ausgesprochen, dass die AfD den Vorsitz des Kulturausschusses im Rathaus übernimmt (Archivbild). Bildrechte: Peter Kleine

Gegen die Übernahme des Kulturausschusses durch die AfD regte sich alsbald Widerstand. Der parteilose Oberbürgermeister Peter Kleine riet in einer Pressemitteilung dazu, den AfD-Vorsitz im Ausschuss zu verhindern. Im Weimarer Stadtrat hatte sich ein breites Bündnis gegen die AfD formiert. AfD-Fraktionschefin Heike Gnatowski hatte die Stellungnahme des Oberbürgermeister Kleine vehement kritisiert. Gnatowksi forderte den Oberbürgermeister zur Neutralität auf. Ihm scheine nicht bewusst zu sein, dass in den Reihen der AfD Kultur groß geschrieben werde, so Gnatkowski.